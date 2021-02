Muguruza espera "darle la vuelta al resultado de la final contra Kenin"

Tenis

La española Garbiñe Muguruza (6) explicó que le gustaría darle la vuelta al resultado que obtuvo en la que final del Abierto de Australia de 2020 ante la estadounidense Sofia Kenin (2) en la nueva ocasión que tendrá para tomarse la revancha después de apabullar a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (11) en los octavos de final.



"Será un gran partido. Jugamos precisamente hace un año y en aquella ocasión ambas jugamos bien. Ahora la conozco un poco mejor y espero voltear el resultado de aquella noche", explicó en la rueda de prensa posterior al partido que venció por 6-1 y 6-2.



"Me he vuelto a sentir bien hoy, he tomado el control y ejecutado mis oportunidades desde el principio. Los primeros cuatro juegos han sido muy buenos y en el segundo set, a pesar de que he tardado un poco más en hacerme con el control, también ha sido bueno", comentó la ganadora de Wimbledon en 2017 y Roland Garros en 2016.



La tenista nacida en Caracas (Venezuela) también explicó las diferencias entre las superficies y cuál es en la que mejor se adapta y aseguró que la pista dura "es la más neutral" y posiblemente "la menos divertida" dado que "en tanto tierra como en hierba tienes que variar la táctica".



La reedición de la final en Melbourne Park durante la edición pasada del Abierto de Australia entre Muguruza y Kenin tendrá lugar este jueves en una de las pistas principales del recinto. / EFE