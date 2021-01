Kyrgios cambia el "chip" con respecto a Nadal

Tenis

Jueves 7| 7:12 pm





Madrid. El polémico jugador australiano Nick Kyrgios parece haber cambiado su forma de pensar respecto al español Rafael Nadal al que ha elogiado en su cuenta de Instagram al publicar un vídeo de una espectacular jugada entre ambos, a la que el de Canberra titula: "Esto es por lo que me gusta jugar con Nadal".



El vídeo corresponde a una larga jugada durante el último Abierto de Australia, donde ambos jugadores se baten al máximo con intercambios desde el fondo de la pista y que termina con Nadal llevándose el punto y Kyrgios, exhausto y por los suelos, cerca de la red.



El partido, de octavos de final, acabó con victoria de Nadal por 6-3 3-6 7-6 (6) y 7-6 (4), y fue el último de los ocho enfrentamientos entre ambos, que 'Rafa' domina por 5-3.



Kyrgios se ha significado varias veces, con comentarios poco elegantes hacia Nadal, y criticando su esquema de juego, para él demasiado aburrido y sin gracia.



Por eso, quizás su próximo enfrentamiento cobra más interés ahora, aunque no se dará en la próxima edición de la Copa ATP, ya que Kyrgios, 46 del mundo, no ha sido seleccionado para formar parte del equipo de Australia, mientras que Nadal, segundo de la lista ATP, sí encabeza el conjunto español.



Por tanto, el díscolo jugador de Canberra tendrá que esperar al sorteo del primer grande de la temporada, que se disputará finalmente del 8 al 21 de febrero, para comprobar si de nuevo podrá cruzarse con el de Manacor, e intentar esta vez salir airoso de la contienda. EFE.