Muguruza: "Quiero salir de aquí con el mayor número de partidos posibles"

Tenis

Jueves 7| 3:55 pm





Redacción Deportes. Garbiñe Muguruza señaló este jueves, después de vencer a la francesa Kristina Mladenovic en la primera ronda del torneo WTA de Abu Dabi, que quiere acabar el campeonato "con el mayor número de partidos posibles".



"Son dos victorias. Es genial haber ganado dos partidos. Las sensaciones han sido desiguales ya que la superficie es muy rápida; hay un poco de altura, hace viento y hay que estar muy fina. Quiero salir de aquí con el mayor numero de partidos posibles", dijo Muguruza al referirse a su victoria en dobles del miércoles y la de este jueves en el individual, por 6-2 y 6-4.



"Estoy muy contenta por que ha sido el primer partido desde hace muchos meses y nunca sabes cómo va a ir. Pero contenta de tener esta victoria en el bolsillo", señaló sobre el triunfo ante la francesa.



"Empecé jugando algo incómoda, sin moverme bien, pero poco a poco fui entrando en juego, moviéndome mejor y dominando poco a poco. En estas pistas tienes dos opciones: dominas o te pasas el partido corriendo, y a mí me gusta dominar. Las pistas están rápidas y la que consiga dar el paso, buscar la oportunidad primero, es la que va a ganar", añadió.



"Con ganas de jugar le segunda ronda", prosiguió Garbiñe sobre su próximo encuentro contra la a bielorrusa Aliaksandra Sasnovich (90 WTA). "Con ella no he jugado, pero hay mucha información para poder conocerla antes del partido. Es el primer torneo del año así que no tengo muchas expectativas, solo jugar el mayor número de partidos que pueda", finalizó. EFE