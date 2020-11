Tenis

La Comunidad de Madrid ha anunciado este sábado que el tenista Rafael Nadal recibirá la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo, con la que el Gobierno regional reconoce "las conductas ejemplarizantes que han destacado en su servicio a la ciudadanía".



La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, elevará un informe al Consejo de Gobierno de la Comunidad para otorgarle este reconocimiento honorífico al tenista, cuya trayectoria está cargada de “valores y esfuerzo” que “tanto necesitamos recordar ahora todos en esta situación difícil” de pandemia.



Así lo ha anunciado la presidenta tras visitar hoy los municipios de Guadalix de la Sierra y Patones de Abajo, donde ha explicado que dará la orden para iniciar los trámites para la adjudicación de la más alta distinción autonómica.



En concreto, se aprobará la decisión en la próxima reunión del Gobierno regional el miércoles, 18 de noviembre. La Gran Cruz la otorga el Consejo de la Orden, presidido por Díaz Ayuso e integrado por todo el Consejo de Gobierno.



El deportista cuenta con 20 Gran Slam, siendo el único tenista de la historia en alzar 13 veces la copa de Mosqueteros de Roland Garros, según la presidenta para quien Nadal es “uno de los mejores deportistas de la historia, si no el mejor que hemos tenido”.



Se hace, por tanto, en “señal de agradecimiento y reconocimeinto” por su persona, ha indicado Díaz Ayuso, quien espera poder recibirle en la Real Casa de Correos en un “tiempo breve” para poder imponerle este “merecidísimo galardón”. “Es un motivo de satisfacción, orgullo y alegría”, ha reiterado la presidenta de la Comunidad de Madrid.



Nacido en Manacor en 1986, Rafa Nadal es uno de los mejores tenistas de la historia, habiendo ganado 35 títulos Master 1000, 5 Copas Davis con España, y 2 medallas de oro en Juegos Olímpicos (una en individual, en Pekin 2008, y otra de dobles, en Río de Janeiro 2016).



Además, ha estado 207 semanas ocupando el número 1 del mundo del ránking de la ATP, recuerda la Comunidad en un comunicado.



Ya en 2008 recibió el I Premio Internacional de la Comunidad de Madrid por su relevancia en el deporte y sus méritos, no solo en su profesión sino en el lado humano. Ese mismo año obtuvo, precisamente, el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes.



La Orden del Dos de Mayo tiene tres grados: Gran Cruz, Encomienda de Número y Cruz, según preeminencia. Solo tiene efectos de tipo honorífico y no implica ninguna prestación económica.



Se puede conceder a personas físicas y jurídicas, e instituciones, nacionales y extranjeras, por actos o servicios relevantes para los ciudadanos y en general por su contribución al progreso político, económico, cultural, o social.



Del mundo del deporte han recibido este reconocimiento el esquiador Francisco Fernández Ochoa, a título póstumo; el campeón del mundo de motociclismo Ángel Nieto; el tenista Manuel Santana; el ciclista Alberto Contador; el patinador Javier Fernández; el jugador de baloncesto Felipe Reyes, o el entrenador de fútbol Vicente del Bosque, entre otros.

