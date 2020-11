Davidovich se clasifica para octavos de París

Tenis

Miércoles 4| 8:33 am





El español Alejandro Davidovich está aprovechando bien la clasificación para el cuadro final del Masters 1.000 de París que logró a través de la fase previa y ya se encuentra en octavos de final tras derrotar al francés Benjamin Bonzi, invitado por la organización, por 6-4 y 6-4.



Es su segunda victoria en el cuadro final, tras haber ganado en primera ronda al ruso Karen Khachanov, vencedor de este torneo en 2018.



Davidovich, que con este triunfo se acerca a su objetivo de acabar el año cerca del "top 50", se medirá por un puesto en cuartos contra el ganador del duelo entre el argentino David Schwartzman, sexto favorito, y el francés Richard Gasquet.



A sus 21 años, actualmente 63 del ránking, Davidovich confesó su satisfacción por la manera en la que está acabando el año.



"Quería acabar el año alrededor del 50. Estoy muy contento del progreso de cada semana, son partidos duros los que me exigen. Estamos en la última semana, normalmente uno quiere irse de vacaciones, pero estoy disfrutando en la pista, me siento muy cómodo, me quiero quedar hasta el último minuto aquí", dijo.



"Estoy contento con el juego que estoy haciendo y tengo mucha ilusión de jugar la siguiente ronda", agregó.



La sucesión de buenos partidos y victorias ha reforzado también su moral, hasta el punto de que se siente capaz de competir contra cualquier rival.



"En el Abierto de Estados Unidos, antes de jugar contra (Alexander) Zverev, me veía inferior. Y lo demostré. Pero a raíz de ese partido, he ido cogiendo confianza, y ahora sé que a un 'top 10' puedo hacerle partido e incluso ganarle. Tengo mucha confianza, estoy creciendo cada día", dijo.



Si gana Schwartzman su duelo contra Gasquet tendrá que demostrarlo, puesto que el argentino ingresó entre los 10 mejores en el pasado Roland Garros y ahora pelea para conseguir el último billete para las Finales ATP de Londres que reúnen a los 8 mejores del año.



"Jugué hace poco contra él, tuve el partido ganado, pero me puse muy nervioso y me lo remontó (...) Está claro que le tengo ganas, pero es un muy buen jugador, muy rápido, muy sólido. No puedo decir que le voy a ganar, pero tengo que hacer mi juego y ya veremos", afirmó. / EFE