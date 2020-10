Nadal: He jugado mi mejor partido, pero tengo que mejorar para ganar la final

Tenis

El español Rafael Nadal, que este viernes se clasificó para su decimotercera final de Roland Garros tras derrotar al argentino Diego Schwartzman, dijo que su rival le obligó a jugar su "mejor partido" en lo que va de torneo, pero que tendrá que elevar el nivel en la final del domingo.



"Estoy en una final, no he perdido ningún set, no puedo decir otra cosa que no sea que estoy bien. Pero hay otros Roland Garros en los que me he sentido más seguro, que mi sensación de juego era mejor", aseguró el español tras derrotar a Schwartzman por 6-3, 6-3 y 7-6 (0).



Nadal atribuyó esa menor seguridad a que las condiciones del torneo, desplazado al otoño a causa de la pandemia, "no son perfectas" para su estilo de juego y el impacto de sus golpes.



"Por eso, haber llegado hasta aquí tienen un valor importante para mí, quiere decir que he sabido adaptarme, entrenar con la actitud adecuada, buscar soluciones para estar competitivo", afirmó.



"No se puede llegar a la final de Roland Garros sin sufrir, pero he encontrado la manera de afrontarlo", agregó.



Nadal, que elogió a Schwarzman, aseguró que seguirá trabajando para hacerlo aún mejor en la final del próximo domingo.



El español destacó que Schwartzman, "con la estatura que tiene (170 centímetros), debe hacer todo bien para estar donde esta, tiene una gran lectura del juego y dominio del tiempo", y gracias a ello ingresará por vez primera el lunes en el "top 10".



"Lo merece, siempre ha dado pasos adelante, está a un nivel altísimo. Está donde se merece, el tenis es justo y el ránking no engaña", comentó.



Agregó que sacó buenas conclusiones de su derrota en Roma contra el argentino, la primera en diez duelos, y pudo aplicarlas al partido de este viernes.



"No era el mismo escenario, estaba mejor preparado aquí, Roma era mi primer torneo en 6 meses. Hoy mi experiencia de Roma me ha ayudado para analizar lo que funcionaba bien y lo que no" en la capital italiana, señaló.



Además, manifestó que las condiciones meteorológicas este viernes fueron mejores que en los días pasados, con 16 grados y sol, al tiempo que señaló que se produjeron en la pista algunos reflejos molestos./ EFE