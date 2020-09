Muguruza: Halep es una rival siempre difícil y me apetece jugar otra batalla

Tenis

La española Garbiñe Muguruza, que eliminó este sábado a la bielorrusa Viktoria Azarenka y se enfrentará este domingo a la rumana Simona Halep en las semifinales del torneo de Roma, aseguró que tiene claro que va a ser un partido exigente, pero destacó que "jugar otra batalla" es lo que busca en este momento.



"Va a ser una semifinal como debe ser, con las mejores jugadoras, intentaré llevarme lo mejor de hoy (en su triunfo ante Azarenka) y aplicarlo mañana (por el domingo). Halep es una rival siempre difícil y me apetece jugar otra batalla aquí en Roma", dijo en la rueda de prensa posterior al encuentro.



Garbiñe remontó un set este sábado y ganó 3-6, 6-3 y 6-4 a Azarenka, que llegaba a Roma tras conquistar Cincinnati y ser finalista en el Abierto de Estados Unidos.



"Ha sido un partido muy bueno, me enfrenté a una jugadora que viene en racha, ha sido una batalla buena, son partidos que son buenos jugar, son los que busco ya que llevo tiempo sin competir", afirmó la española, número 17 de la clasificación mundial.



"Fue un partido largo, físico, afortunadamente he esperado la oportunidad aunque haya perdido el primer set y he estado detrás de ella y al final le he dado la vuelta", agregó.



Garbiñe, que ganó siete títulos en su carrera, entre ellos el Roland Garros de 2016 y Wimbledon en 2017, subrayó que es pronto para hablar de un eventual título este año en Roma, pero reconoció que siempre encara los torneos convencida de poder ser una de las protagonistas./ EFE