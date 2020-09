Djokovic, sobre su descalificación: "Estuve en shock durante dos días"

Tenis

El serbio Novak Djokovic reconoció que estuvo en shock durante dos días, después de haber sido descalificado en el US Open, y que aquel incidente fue "una lección de vida".



En la jornada dedicada a los medios de comunicación, Djokovic se refirió por primera vez al suceso que le costó su salida del abierto americano. "Después de ese episodio estuve en shock durante dos días, tuve una gran culpa y fue una gran lección de vida", dijo.



"Estoy seguro de que es una experiencia que tendré a lo largo de mi carrera. Lo importante es que la jueza de línea está bien, la escuché en los días siguientes y por suerte se había recuperado", añadió.



"Eso es lo más importante. ¿Cómo se siente la gente con respecto a este episodio? Es cierto que se ha hablado de ello, lo entiendo. Pero voy a seguir mi camino, consciente de lo que he hecho", razonó el serbio.



Sobre la final del Abierto, 'Nole' dijo que "Sascha jugó muy bien la mayor parte del partido, Dominic no tuvo un buen comienzo pero luego creció".



"Me gustó mucho la forma en que se despidieron, es un gran mensaje para todos los jugadores y para el deporte en general", apuntó el número uno del mundo.



"Rafa ha decidido prepararse para la tierra, siempre es el favorito en los torneos de tierra", opinó sobre el regreso de Nadal a la tierra batida. "Justo después está Thiem. Para mí y los demás será importante adaptarse, he tenido 4 o 5 días de entrenamiento, me he entrenado lo suficiente pero lo veremos en la pista", añadió.



Sobre la pandemia que sufre el mundo, Djokovic afirmó; "Cambió todo y por supuesto también nuestro deporte".



"Por suerte estamos de vuelta al juego, aunque obviamente el programa es muy intenso. Entiendo que Thiem y Zverev renunciasen a Roma cuando terminaron de jugar la final del Abierto de Estados Unidos al otro lado del mundo hace unas horas", prosiguió.



"Por desgracia, así es, tenemos que adaptarnos, pero también tenemos que agradecerles que hayamos conseguido volver a hacer lo que nos gusta. Aquí en Roma quiero hacerlo bien, aunque el favorito sigue siendo Rafa, que también descansó antes de la temporada de arcilla", apuntó.



"Aquí y en Roland Garros habría sido el favorito número uno de todos modos, es el más fuerte en esta superficie", señaló sobre el español. EFE.