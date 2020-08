Djokovic vence a Raonic y es el campeón de Cincinnati

Tenis

Sábado 29| 4:19 pm





El serbio Novak Djokovic, primer cabeza de serie, venció este sábado por 1-6, 6-3 y 6-4 al canadiense Milos Raonic, 30 del mundo, y conquistó el Masters 1000 de Cincinnati.



El título es el segundo que consigue Djokovic en Cincinnati después de haber ganado el primero en el 2018 cuando superó al suizo Roger Federer.



Djokovic, que no ha perdido ninguno de los 11 enfrentamientos que ha tenido con Raonic, se llevó un premio de 285.000 dólares y 1.000 puntos para la clasificación mundial que lidera.



Raonic, que disputaba su cuarta final de un Masters 1000 pero la primera en cuatro años y medio, recibió un cheque de 152.999 dólares y 585 puntos para la clasificación mundial.



La victoria permite a Djokovic, de 33 años, mantenerse invicto en lo que va de temporada con marca de 23-0 y empató al español Rafael Nadal como los jugadores que han logrado más títulos Masters 1000 al conseguir el número 35, después de que ambos también han disputado 51 finales, la mejor marca de todos los tiempos.



Mientras que Djokovic llegó a los 360 triunfos en los torneos Masters 1000 por 384 que tiene Nadal y 381 para Federer, ambos ausentes este año en el de Cincinnati y tampoco jugarán el Abierto de Estados Unidos, que comienza a partir de la próxima semana.



El partido fue un calco de lo que Djokovic hizo en las semifinales frente al español Roberto Bautista al perder el primer set y luego reaccionar con su mejor tenis para conseguir los puntos decisivos.



El primer set fue un paseo para Raonic, quien apenas necesitó 30 minutos después de hacerle dos 'breaks' a Djokovic, en el cuarto y sexto juego, mientras que colocaba dos "aces" por ninguno del número uno del mundo que cometió cuatro dobles faltas.



Pero todo cambió en el segundo cuando Djokovic comenzó a asegurar su saque, restó mejor y eso le permitió no perder su servicio para en el sexto juego hacerle el primer 'break' a Raonic, que no pudo recuperarlo, y en 45 minutos el serbio lo ganó para poner el empate (1-1).



El tercer y definitivo set, aunque Djokovic perdió el saque en el segundo juego, lo recuperó en el tercero y a partir de ese momento se hizo dueño del juego con un segundo 'break' en el quinto que dejó sin capacidad de reacción a Raonic, quien volvió a mostrar toda la limitación que tiene con su tenis, fuera del saque.



Las estadísticas del partido que se disputó en la pista Louis Armstrong, con el techo cerrado por la lluvia que caía sobre el área del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King, y que duró dos horas, no dejaron ninguna duda de la superioridad de Djokovic./ EFE