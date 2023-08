Welcome Connect, tu enlace al Parole Humanitario

En un rincón virtual, un acceso restringido abre la puerta a un mundo de posibilidades para aquellos que buscan una oportunidad legal en Estados Unidos. Welcome.US, la organización que trabaja en la facilitación del programa de parole humanitario para ciudadanos de Venezuela, Haití, Nicaragua, Cuba y Ucrania, ha lanzado nuevamente su plataforma Welcome Connect. Esta ventana digital se abrió el martes 15 de agosto, y si estás buscando la oportunidad de encontrar un patrocinador para acceder al parole humanitario, aquí te revelamos cómo inscribirte.

La espera ha llegado a su fin y con Welcome Connect nuevamente en línea, miles de personas tienen la chance de dar un paso hacia un futuro legal en Estados Unidos. Si estás interesado en beneficiarte de esta oportunidad, sigue estos sencillos pasos:

Verifica tu correo electrónico: Al intentar crear tu cuenta en Welcome.US, recibirás un correo electrónico para verificar tu dirección. Es el primer paso en este camino virtual.

Completa tu información personal: Llena un formulario con tus datos básicos: nombre, apellidos, número de teléfono y otros detalles necesarios.

Curso en línea: Participa en un curso en línea proporcionado por Welcome.US. Este curso te brindará información esencial sobre el parole humanitario, el formulario I-134A y otros temas relacionados.

Explora los Patrocinadores: Una vez registrado, tendrás acceso a los patrocinadores disponibles. Aquí es donde la magia comienza. Puedes interactuar con hasta siete potenciales patrocinadores.

Conexiones y oportunidades: Dentro de tu cuenta de beneficiario, encontrarás la sección de conexiones. Aquí podrás ver los patrocinadores disponibles. El sitio te notificará cuando un patrocinador quiera ponerse en contacto contigo. La rapidez es clave, ya que las demoras podrían costarte una oportunidad única.

Estableciendo conexiones: Las conexiones que están en proceso se mostrarán en naranja, mientras que las conexiones establecidas se resaltará en verde.

¿Quiénes Pueden Participar?

Esta ventana de oportunidad está destinada a ciudadanos de Venezuela, Haití, Nicaragua, Cuba y Ucrania.

Próximas Oportunidades:

Si te has perdido esta ocasión, no te preocupes. Welcome Connect abrirá sus puertas nuevamente el martes 19 de septiembre.