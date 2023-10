Visa a Estados Unidos: ¿Quiénes tienen que volver a pagar?

La Embajada de Estados Unidos en Colombia ha realizado anuncios importantes para aquellos que previamente pagaron la tarifa de visa de no inmigrante antes del 1 de octubre de 2022. Estas declaraciones han generado inquietud y preguntas entre quienes buscan obtener una visa para ingresar a Estados Unidos.

Según lo anunciado por la Embajada, las personas que efectuaron el pago de los derechos consulares para solicitar una visa de no inmigrante antes del 1 de octubre de 2022, tenían hasta el 30 de septiembre de 2023 para programar la cita de entrevista necesaria para continuar con el proceso. Este plazo no tuvo prórroga, lo que significa que quienes no cumplieron con esta fecha límite enfrentaron ciertas implicaciones.

Sin embargo, la embajada ha hecho una aclaración importante: no importa si la cita quedó programada para después del 30 de septiembre; aquellos que cumplieron con el pago antes de la fecha límite tendrán respetada su inversión y podrán continuar con el proceso sin necesidad de realizar un nuevo pago.

No obstante, para aquellos que no cumplieron con el plazo y aún requieren la visa, la embajada ha establecido que podrán solicitar una nueva cita, pero deberán realizar un nuevo pago de los derechos consulares.

La Embajada de Estados Unidos también ha enfatizado que, en adelante, después del 30 de septiembre de 2023, no será posible cambiar la fecha de la entrevista sin tener que abonar una nueva tarifa de visa.

Es importante recordar que todos los pagos de solicitud de visa realizados a partir del 1 de octubre de 2022 tienen una vigencia de un año a partir de la fecha de pago. Aquellos que no programen su cita dentro de este período perderán el dinero pagado y deberán efectuar un nuevo pago de acuerdo con las nuevas tarifas vigentes.

Esta actualización en las políticas de visa se produce después de considerar las restricciones derivadas de la pandemia de COVID-19, que llevaron a la Embajada a extender los plazos de vencimiento de los pagos. Con la situación actual, el Departamento de Estado ha optado por retomar el vencimiento de un año para las tarifas pagadas a partir del 1 de octubre de 2022.