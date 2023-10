¡Venezolano! Si quieres aplicar al Parole Humnanitario ten en cuenta esto

Si eres ciudadano venezolano y estás interesado en participar en el Parole Humanitario, un programa que permite el ingreso regular a Estados Unidos, aquí te presentamos 12 puntos fundamentales que debes tener en cuenta antes de iniciar el proceso:

Elegibilidad por nacionalidad: Debes ser ciudadano venezolano o un familiar inmediato de una persona venezolana, como cónyuge o hijos.

Necesidad de patrocinador: Debes contar con una persona de apoyo o patrocinador que tenga estatus migratorio regular en Estados Unidos o que sea ciudadano estadounidense para que inicie el trámite en tu nombre.

No tener doble ciudadanía ni residencia permanente: No debes poseer ciudadanía en otro país ni residencia permanente en otro país.

Estar fuera de Estados Unidos: Para ser elegible, debes encontrarte fuera de los Estados Unidos al momento de aplicar.

No haber sido reconocido como refugiado en otro país: Si has sido reconocido como refugiado en otro país, podrías no ser elegible para el Parole.

No haber sido deportado de Estados Unidos en los últimos cinco años: Si has sido deportado de Estados Unidos en los últimos cinco años, no podrás participar en el programa.

Exclusión de niños no acompañados: Niñas, niños y adolescentes no acompañados no pueden aplicar al proceso.

Cruce Ilegal a países limítrofes: No debes haber cruzado a Estados Unidos, México o Panamá sin autorización por alguno de sus puertos de entrada después del 19 de octubre de 2022.

Antecedentes penales: No debes tener antecedentes penales que puedan afectar tu elegibilidad para el programa.

Vacunación contra COVID-19: Debes contar con un cuadro completo de vacunación contra la COVID-19 antes de aplicar.

Pasaporte vigente o vencido con prórroga: Debes tener un pasaporte venezolano vigente o vencido con una prórroga válida

Es importante recordar que el Parole Humanitario es un programa en constante evolución, por lo que se recomienda consultar con las autoridades pertinentes o con un abogado de inmigración especializado para obtener la información más actualizada y precisa sobre el proceso de solicitud.