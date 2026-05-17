Reportan fuerte temblor en Caracas y varios estados la noche de este 16 de mayo

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Durante la noche de este sábado 16 de mayo se registró un sismo en la Gran Caracas y estados cercanos al centro del país.

Se espera el reporte oficial de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) con los detalles de la magnitud, profundidad o epicentro del movimiento telúrico.

Los ciudadanos en las redes sociales reportan que el temblor se registró en varios sectores de Distrito Capital, zonas de Miranda y La Guaira.

En Caracas sector de La Paz, Montalbán, San Martín, El Paraíso, mientras que en el estado Miranda, los ciudadanos de los alrededores de Santa Fe, El Hatillo y Caurimare reportaron el movimiento telúrico "fuerte y rápido".

Aunque el servicio de sismología de google señaló que el sismo se registró en los alrededores del estado La Guaira, el cual tuvo una intensidad de 4.1 grados.

Manual de autoprotección de Funvisis

La institución promueve su Manual de Autoprotección, disponible en su portal web, en el que se explican los pasos para elaborar un plan de contingencia familiar o laboral: