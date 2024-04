Recomendaciones para ver el eclipse

Antes y después de la totalidad del eclipse, es fundamental proteger los ojos usando gafas especiales para eclipses solares. Al ver que el borde de la Luna invade el último creciente del Sol, se recomienda quitarse las gafas solares para disfrutar plenamente del espectáculo.

Durante la totalidad, el uso de prismáticos puede ofrecer una visión más detallada, permitiendo observar los pequeños chorros rojizos de hidrógeno suspendidos en el borde del disco solar. Es importante no dedicar todo el tiempo a intentar fotografiar el eclipse y permitir que los ojos y el cerebro capten la experiencia en su totalidad.

Recomendaciones para disfrutar de la experiencia en Estados Unidos

En Texas, donde el eclipse será visible, ciudades como San Antonio, Dallas y Austin ofrecen una variedad de opciones de alojamiento y actividades especiales para el evento.

San Antonio, por ejemplo, cuenta con numerosas habitaciones de hotel y celebra la Fiesta del Sol, ofreciendo experiencias únicas en lugares como la Cantera Resort & Spa. Austin también ofrece paquetes especiales de spa y cenas dirigidas por astrónomos. Dallas cuenta con opciones de alojamiento y eventos en lugares como el Perot Museum of Nature and Science y el Frontiers of Flight Museum.

En Arkansas, Russellville es un destino destacado con más de cuatro minutos de totalidad y eventos como Moon Over Main, un festival de arte y música en vivo. Para los amantes del camping, ciudades como Booneville y París ofrecen lugares de acampada cerca de las montañas Ozark. En Indianápolis, Indiana, el Indianapolis Motor Speedway será el lugar para la retransmisión oficial de la NASA, con actividades STEM y un Eclipse Extravaganza en el mayor museo infantil del mundo.

Estos lugares ofrecen diversas oportunidades para disfrutar del eclipse solar total en un entorno seguro y emocionante, brindando experiencias únicas para todos los intereses.

Recomendaciones para observar un eclipse solar de forma segura