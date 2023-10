¿Quieres inmigrar a EEUU? Vuelve la Lotería de Visas para ganar una de 55 mil green cards

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado la apertura oficial del período de inscripción para el Programa de Visados de Diversidad para Inmigrantes 2025 (DV-2025), más conocido como la "Lotería de Visados". Este programa brinda la oportunidad a millones de ciudadanos extranjeros de todo el mundo de inmigrar legalmente a Estados Unidos sin necesidad de un patrocinador estadounidense. Aquí te presentamos los detalles clave sobre este proceso y quiénes califican.

¿Cómo participar en la Lotería de Visados DV-2025?

Los interesados en inmigrar a Estados Unidos a través de la Lotería de Visados deben presentar su Formulario Electrónico de Inscripción de Visados de Diversidad (DS-5501) en línea. El período de inscripción abrirá a partir del mediodía del miércoles 4 de octubre y se cerrará al mediodía del martes 7 de noviembre de 2023. Las inscripciones se deben realizar en el portal oficial dvprogram.state.gov y la participación en la lotería es gratuita.

Las autoridades consulares advierten que es crucial no esperar hasta el último momento para participar, ya que la alta demanda puede causar retrasos en el portal digital. Además, se enfatiza que no se aceptarán inscripciones tardías ni en papel, y que la ley permite solo una entrada por persona en cada período de inscripción.

¿Quién califica para el Programa de Visados de Diversidad DV-2025?

El Programa de Visados de Diversidad 2025 otorga visas de residencia permanente o "green cards" a ciudadanos extranjeros de países con bajos índices de inmigración a Estados Unidos en los últimos cinco años. Para el año fiscal 2025, se otorgarán hasta 55 mil "green cards" a través de la lotería de visas.

Para calificar, los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos de elegibilidad:

Nacionalidad: Ciudadanos de la mayoría de los países pueden participar en la DV-2025, excepto aquellos de Bangladesh, Brasil, Canadá, China (incluyendo nacidos en el continente y Hong Kong), Colombia, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, India, Jamaica, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Corea del Sur, Venezuela y Vietnam.

Educación o experiencia laboral: Los solicitantes deben tener al menos un diploma de preparatoria o su equivalente, o contar con dos años de experiencia laboral en los últimos cinco años en un campo elegible que requiera al menos dos años de capacitación.

¿Cómo saber si fui seleccionado para una green card americana en la Lotería DV-2025?

Los resultados de la Lotería DV-2025 estarán disponibles desde el 4 de mayo de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2025. Para verificar si ha sido seleccionado:

Utilice el número único de confirmación que guardó durante su registro en línea para verificar si fue seleccionado.

Los seleccionados serán dirigidos a una página de confirmación que proporcionará más instrucciones.

Los ganadores del Visado de Diversidad deben ser admisibles en Estados Unidos para poder inmigrar y deben someterse a un estricto proceso de entrevista consular, que incluye preguntas sobre cuestiones penales y de seguridad.

También deben pagar una tasa de solicitud de visado de inmigrante estadounidense antes de presentar su solicitud formal de visado ante el funcionario consular.

Es importante destacar que ser seleccionado en la Lotería de Visados no garantiza necesariamente la obtención de una green card, ya que algunos solicitantes pueden no cumplir con todos los requisitos o no llevar sus casos hasta el final. Sin embargo, esta es una oportunidad única para aquellos que desean inmigrar legalmente a Estados Unidos y obtener una residencia permanente en el país.