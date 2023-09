¿Quiénes serán los nuevos beneficiarios con la extensión del TPS a venezolanos?

El gobierno de Estados Unidos ha anunciado la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos, obteniendo las "condiciones extraordinarias y temporales en Venezuela que impiden que las personas regresen de manera segura". Esta medida amplía la fecha de elegibilidad para la protección migratoria, beneficiando a un número significativamente mayor de individuos.

Antes de esta decisión, solo los venezolanos que demostraron una presencia continua en Estados Unidos hasta el 9 de marzo de 2021 eran elegibles para el TPS. Ahora, esta protección temporal contra la deportación y la autorización de empleo se extiende a los venezolanos que estuvieron en Estados Unidos hasta el 31 de julio de 2023.

El Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, justificó esta extensión debido a la creciente inestabilidad y la falta de seguridad en Venezuela, causadas por condiciones humanitarias, de seguridad, políticas y ambientales persistentes.

Actualmente, alrededor de 242,700 beneficiarios ya se encuentran bajo el TPS, y esta extensión podría abrir la puerta a aproximadamente 472,000 ciudadanos venezolanos adicionales que podrían ser elegibles bajo esta redesignación.

Génesis Dávila, directora de la organización Defiende Venezuela en Estados Unidos, enfatizó que esta decisión refleja el éxito del TPS en brindar protección a los venezolanos. Destacó que para quienes llegaron antes de la fecha límite establecida, esto proporciona una mayor estabilidad y la posibilidad de contribuir de manera positiva a la economía y el desarrollo de Estados Unidos.

El TPS es un estatus temporal de inmigración en Estados Unidos que brinda protección contra la deportación por entrada ilegal a personas que ya se encuentran en el país. Con esta extensión y redesignación, el TPS beneficiará a los venezolanos que llegaron antes del 31 de julio de 2023.

Es importante destacar que aquellos que llegaron después de esta fecha no serán elegibles para la protección del TPS y podrían enfrentar la deportación si no tienen una base legal para quedarse en Estados Unidos.

Para comenzar la solicitud del TPS, los solicitantes deben presentar un Formulario I-821 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Los costos de presentación varían según la edad, oscilando alrededor de $50 dólares para menores de 14 años y $545 dólares para personas de 14 a 65 años. Además, al registrarse para el TPS, las personas pueden presentar una solicitud para un permiso de trabajo utilizando el Formulario I-765.

La fecha específica para presentar los formularios aún no se ha publicado en el Registro Federal. Sin embargo, se ha anunciado que a partir del 1 de octubre, USCIS acelerará el procesamiento de solicitudes de Documento de Autorización de Empleo para aquellos que programaron una cita a través de CBP One. Además, USCIS aumentará el período máximo de validez de los documentos de trabajo iniciales y de renovación a 5 años para ciertos no ciudadanos, incluidos refugiados y solicitantes de asilo, con el objetivo de reducir la frecuencia de las solicitudes de renovación de autorización de trabajo.