¿Qué hacer si se extravía o roban el pasaporte con la visa de Estados Unidos?

La pérdida o robo del pasaporte con una visa de Estados Unidos puede ser una situación estresante, pero es esencial tomar medidas para resolverla adecuadamente. La Embajada de Estados Unidos en Perú ofrece orientación sobre cómo manejar esta situación y obtener nuevamente el documento necesario para viajar al país del norte.

1. Reportar la pérdida o robo: Si pierdes o te roban tu pasaporte en Estados Unidos o Perú, debes tomar medidas inmediatas. En el caso de Perú, es importante informar a la Policía local y obtener una constancia policial si se trata de una pérdida o una denuncia en caso de robo. En Estados Unidos, dirígete a la comisaría de policía local y reporta la pérdida o el robo de tus documentos. Asegúrese de obtener copias de los informes policiales.

2. Contactar a la embajada: Comunica la pérdida o el robo de tu pasaporte con visa estadounidense a la embajada de Estados Unidos en tu país oa la sección consular correspondiente. Proporciona detalles precisos, como tu nombre completo, fecha de nacimiento, número de pasaporte, tipo de visa y cuándo y dónde ocurrió la pérdida o el robo.

3. Reemplazar el registro de llegada/salida: Si eres un ciudadano extranjero de visita en Estados Unidos y pierdes tu visa estadounidense, puedes permanecer en el país durante tu estadía autorizada. Sin embargo, necesitas tu pasaporte para regresar a tu país de origen. Debes visitar la comisaría de policía local para denunciar la pérdida del robo y solicitar el reemplazo de un registro de llegada/salida perdida/robado (formulario I-94).

4. Contactar a la embajada de tu país: Si eres ciudadano extranjero, debes comunicarte con la embajada o sección consular de tu país para obtener información sobre el procedimiento para reemplazar un pasaporte perdido o robado.

5. No intentar reactivar la visa: La Embajada de Estados Unidos no reactivar visas. Si recuperas tu pasaporte extraviado con una visa estadounidense que habías reportado como perdida o robada ante la Embajada, no debes intentar viajar con esa visa. En su lugar, debes solicitar una nueva visa.