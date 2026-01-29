Economía

Precio del dólar BCV para este viernes 30 de enero según el Banco Central de Venezuela

La moneda estadounidense cerró las mesas de cambio con un incremento de Bs 3,64 mientras que la divisa europea terminó el día con un alza de 5,04 bolívares 

Por

Wandor Dumont
Jueves, 29 de enero de 2026 a las 06:53 pm
Precio del dólar BCV para este viernes 30 de enero según el Banco Central de Venezuela
El Banco Central de Venezuela informó sobre el precio del dólar y el euro que circularán este viernes 30 de enero de 2026. Esta actualización fue publicada en la página web del BCV y en sus respectivas redes sociales. Recordemos que estos montos son los que deben usar los comercios para las transacciones de productos o servicios.

Según el reporte del BCV, ambas monedas extranjeras tuvieron un cambio en la jornada de trabajo de las mesas de cambio de este 29 del mes en curso. El precio del dólar estadounidense se ubicó en Bs 367,30 mientras que el euro se plantó en 439,46 bolívares.

La entidad financiera privada que tuvo la cotización más alta para la compra y venta de divisas fue Banesco con un monto de Bs 403,21 y 408,15 bolívares, respectivamente.

Cambio en la economía

El Banco Central de Venezuela autorizó el pasado 26 de enero que las entidades Banco ExteriorBancaribeBanco Fondo Común BFC y el Banco Venezolano de Crédito, se sumen al sistema de subasta de divisas.

Recordemos que el primer grupo que fue autorizado fueron: Banesco, Mercantil Banco UniversalBBVA Provincial, Banco Nacional de Crédito (BNC) y Bancamiga, los cuales la semana pasada fueron autorizadas a vender divisas a sus clientes con cuentas en el exterior.

¿Cómo hacer la conversión del dólar a otras monedas?

Ingresa a este link del portal 2001 online para realizar la conversión de la monedas de estos países (México, Colombia, Perú, Guatemala, República Dominicana y Chile) con respecto al dólar.

