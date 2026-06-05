Panchita te deja estos números de la suerte para este viernes 5 de junio

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Triple chance
-
2
Pronóstico:
-
025 - 920 - 329
Dígitos que pueden combinar hoy:
-
0 - 8 - 9 - 4 - 2
Palabra con número sortario
-
ÁRBOL = 16 - 35
Triple Zulia
-
5
Pronóstico:
-
756 - 952 - 050
Dígitos que pueden combinar hoy
-
0 - 6 - 4 - 1 - 3
Lotería de Caracas
-
1
Pronóstico
-
814 - 218 - 513
Dígitos que pueden combinar hoy:
-
8 -7 - 2 - 3 - 9
Palabra con número sortario
-
TRAJE = 09 - 76
Triple Táchira
-
4
Pronóstico
-
248 - 549 - 647
Dígitos que pueden combinar hoy:
-
2 - 9 - 4 - 5 - 8
Terminales con chance
-
03 - 11 - 87 - 43 - 29
Su suerte con los animalitos
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05 LEÓN
-
0 DELFÍN
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21 GALLO
-
23 CEBRA
-
13 MONO
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