Panchita deja estos números de la suerte para este martes 19 de mayo

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Triple chance
-
0
Pronóstico:
-
603 - 904 - 309
Dígitos que pueden combinar hoy:
-
2 - 0 - 8 - 4 - 1
Palabra con número sortario
-
HUELGA = 84 - 57
Triple Zulia
-
7
Pronóstico:
-
379 - 471 - 276
Dígitos que pueden combinar hoy
-
3 - 8 - 5 - 4 - 0
Lotería de Caracas
-
2
Pronóstico
-
025 - 524 - 126
Dígitos que pueden combinar hoy:
-
9 - 7 - 3 - 2 - 4
Palabra con número sortario
-
PRÓTESIS = 13 - 06
Triple Táchira
-
8
Pronóstico
-
684 - 182 - 486
Dígitos que pueden combinar hoy:
-
2 - 7 - 3 - 9 - 0
Terminales con chance
-
49 - 62 - 73 - 81 - 14
Su suerte con los animalitos
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10 TIGRE
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09 ÁGUILA
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28 ZAMURO
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31 LAPA
-
0 DELFÍN
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