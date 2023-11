¡Ojito! Viajar a este país puede hacer que te nieguen la Visa Americana

Estados Unidos es uno de los destinos más populares para los colombianos que viajan al exterior. Sin embargo, una restricción en el código estadounidense puede complicar el proceso de obtención de visa para quienes hayan visitado Cuba en los últimos 12 meses.

De acuerdo con la sección 309 del Código de los Estados Unidos, las personas que hayan visitado Cuba en los 12 meses anteriores a la fecha de su solicitud de visa no serán elegibles para la emisión de una visa B-2 de visitante no inmigrante. Esto significa que deberán tramitar un visado de no inmigrante en cualquier embajada o consulado estadounidense.

La razón de esta restricción es la categorización de Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo, SST, por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos el pasado 12 de enero de 2021.

Para los ciudadanos colombianos que quieran viajar a Estados Unidos y hayan estado en Cuba en los últimos 2,5 años, es importante que tengan en cuenta esta restricción y se preparen para el proceso de solicitud de visa.

¿Cómo solicitar una visa de Estados Unidos?

El proceso de solicitud de visa de Estados Unidos puede ser largo y dispendioso. Los solicitantes deben completar un formulario de solicitud, pagar una tarifa y asistir a una entrevista consular.

El formulario de solicitud se puede encontrar en el sitio web del Departamento de Estado de Estados Unidos. La tarifa de solicitud es de $160. Las entrevistas consulares se llevan a cabo en las embajadas y consulados estadounidenses en todo el mundo.

¿Cómo obtener una licencia especial para viajar a Cuba?

Los ciudadanos no estadounidenses que visitan Cuba con unos objetivos específicos, como fines médicos, educativos o religiosos, pueden solicitar una licencia especial para viajar, que no implique alteraciones con su visa a Estados Unidos.

Para obtener una licencia especial, los solicitantes deben completar un formulario de solicitud y proporcionar documentación que respalde su propósito de viaje. La solicitud se puede encontrar en el sitio web del Departamento de Estado de Estados Unidos.

¿Cuáles son las categorías para viajes autorizados a Cuba?

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha establecido las siguientes categorías para viajes autorizados a Cuba: