Estados Unidos: Prostitución en Nueva York "aumenta" por los migrantes venezolanos

Los problemas en la ciudad de Nueva York aumentan cada día, debido a la política migratoria del gobierno de Joe Biden, esta situación en el último mes ha generado el crecimiento del denominado "barrio rojo" en la zona de Queens.

El alcalde de la ciudad, Eric Adams, aseguró que la cantidad de migrantes que son trasladados a la "Gran Manzana" ha aumentado el delito de la prostitución. Explicó que solo es "un ejemplo" de cómo la crisis migratoria del país está afectando a Nueva york.

El demócrata aseguró ayer 31 de octubre que esta actividad "ilegal" en su mayoría la están practicando migrantes venezolanas, que debido a que no tienen trabajo y están a la espera de alguno de los documentos de asilo que está otorgando EEUU por la crisis que sufre Venezuela.

"Esto es lo que sucede cuando se crea una atmósfera que la gente no puede mantenerse por sí misma: no se puede trabajar, no se puede mantener el empleo y hay que recurrir a actividades ilegales". reseñó el medio de comunicación NY post sobre lo que dijo Adams en una rueda de prensa ayer..

El funcionario identificó que las zonas con la mayor población de trabajadoras sexuales son el este de Nueva York en Brooklyn y el otro es la avenida Roosevelt en Queens, donde están llena de inmigrantes venezolanas que ofrecen servicios sexuales al aire libre, en el llamado "Mercado de los Amores".

Asimismo, el Alcalde señaló que no está claro si las inmigrantes están siendo víctimas de la trata sexual para realizar estos actos o si solicitan sexo por su propia voluntad.