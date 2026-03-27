Especial Nazareno de San Pablo: Cuándo y dónde conseguirlo

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Andrea Matos Viveiros

El Diario 2001 prepara un especial imperdible dedicado al Nazareno de San Pablo, una de las manifestaciones de fe más emblemáticas y conmovedoras de nuestra tradición. Esta edición especial ofrecerá a los lectores un recorrido único por la historia, devoción y significado de esta venerada imagen, símbolo de esperanza y espiritualidad para miles de fieles en esta Semana Santa.

A través de sus páginas, el especial profundiza en los orígenes del Nazareno de San Pablo, su evolución a lo largo del tiempo y el impacto que ha tenido en la cultura religiosa. Además, se incluyen datos históricos y detalles que resaltan la importancia de esta tradición en la identidad nacional.

Como valor añadido, esta edición incluirá un afiche a full color, ideal para quienes desean conservar un recuerdo especial o rendir homenaje desde sus hogares.

No pierdas la oportunidad de adquirir este especial del Diario 2001 y ser parte de un viaje de fe y tradición que conecta generaciones. Disponible este martes 31 de marzo en todo el país.