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Especial Nazareno de San Pablo: Cuándo y dónde conseguirlo

Este martes 31 de marzo, el Diario 2001 lleva a todo el país un especial imperdible dedicado al Nazareno de San Pablo

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Meridiano

Viernes, 27 de marzo de 2026 a las 06:27 pm
Especial Nazareno de San Pablo: Cuándo y dónde conseguirlo
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Andrea Matos Viveiros 

 

El Diario 2001 prepara un especial imperdible dedicado al Nazareno de San Pablo, una de las manifestaciones de fe más emblemáticas y conmovedoras de nuestra tradición. Esta edición especial ofrecerá a los lectores un recorrido único por la historia, devoción y significado de esta venerada imagen, símbolo de esperanza y espiritualidad para miles de fieles en esta Semana Santa.

A través de sus páginas, el especial profundiza en los orígenes del Nazareno de San Pablo, su evolución a lo largo del tiempo y el impacto que ha tenido en la cultura religiosa. Además, se incluyen datos históricos y detalles que resaltan la importancia de esta tradición en la identidad nacional.

Como valor añadido, esta edición incluirá un afiche a full color, ideal para quienes desean conservar un recuerdo especial o rendir homenaje desde sus hogares.

No pierdas la oportunidad de adquirir este especial del Diario 2001 y ser parte de un viaje de fe y tradición que conecta generaciones. Disponible este martes 31 de marzo en todo el país.

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