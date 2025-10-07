El DAAD dictará charlas en Caracas sobre oportunidades de estudios y becas

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) dictará charlas para los venezolanos que deseen formarse y obtener becas de estudio. En este sentido, los interesados podrán acudir el próximo miércoles 8 de octubre a las instalaciones de la Universidad Andrés Bello (UCAB), Universidad Central de Venezuela (UCV) y Universidad Metropolitana (UNIMET).

Aunque no deberá formalizar un registro y la entrada es libre, se sugiere llegar con anticipación para garantizar su participación. Es importante mencionar que las oportunidades están destinadas exclusivamente para niveles de Maestría y Doctorado. El DAAD realizó una invitación a los profesionales para que puedan disfrutar de las oportunidades, y así adquirir nuevos conocimientos y herramientas en diversas áreas que le permitirán potenciar su futuro.

Los detalles

Quienes deseen acudir deben presentarse en el horario y ubicaciones mencionadas a continuación:

Espacio Americano de la UCAB a partir de las 10:00 am

Escalera Caracol de la UNIMET a la 1:00 pm

Sala Mariano Picón Salas, en la Facultad de Humanidades y Educación de la UCV desde las 4:00 pm.

Así funciona el DAAD

Fue fundado en el año 1925 y hasta el momento ha respaldado a 1.9 millones de profesionales dentro y fuera de Alemania. Promueve el desarrollo y la formación académica en diferentes áreas investigativas mediante redes entre becarios y alumnos.

Actualmente, posee 15 oficinas regionales y 57 centros de información (CI), con presencia en 60 países. En su mayoría, los becarios extranjeros son estudiantes de maestría y doctorado, quienes desean ampliar su experiencia y potenciar sus oportunidades en el cambo laboral. De igual modo, la oferta de becas está dirigida a estudios de postgrados, debido a su capacidad académica.