Descubre los números de la suerte de Panchita para este martes 12 de mayo

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Triple chance
-
8
Pronóstico:
-
085 - 581 - 680
Dígitos que pueden combinar hoy:
-
7 - 0 - 6 - 3 - 1
Palabra con número sortario
-
Caucho: 17 - 39
Triple Zulia
-
6
Pronóstico:
-
863 - 769 - 267
Dígitos que pueden combinar hoy
-
9 - 1 - 5 - 4 - 8
Lotería de Caracas
-
2
Pronóstico
-
723 - 324 - 427
Dígitos que pueden combinar hoy:
-
4 - 8 - 0 - 4 - 5
Palabra con número sortario
-
santo = 45 - 68
Triple Táchira
-
3
Pronóstico
-
430 - 534 - 837
Dígitos que pueden combinar hoy:
-
6 - 4 - 3 - 2 - 5
Terminales con chance
-
31 - 60 - 87 - 48 - 25
Su suerte con los animalitos
-
13 mono
-
30 caimán
-
33 pescado
-
10 tigre
-
35 jirafa
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