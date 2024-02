Con una violenta "guerra" en Plaza Venezuela termina el Carnaval (+Video)

El asueto de carnavales en Venezuela estuvo un poco complicado, primero por las condiciones climáticas que no fueron muy favorables y luego por unos hechos violentos que ocurrieron con las tradicionales "guerras" con bombas de agua.

Durante la tarde noche de este martes 13 de febrero último día del largo fin de semana, se generó un grave conflicto en las inmediaciones de Plaza Venezuela, Caracas, donde las personas que estaban lanzado las populares tanganas con espuma y bombas de agua, pasaron a piedras y botellas sin ningún tipo de razón.

En los videos que se hicieron virales en las redes sociales se ven los objetos contundente volando en la plaza que rodea a la fuente, además de impactar en algunos vehículos que transitaban por la zona.

Cuando todo ocurría las autoridades no estuvieron presentes, no fue si no casi 10 minutos después que los funcionarios policiales y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con equipos antimotines se desplegaron para dispersar a las personas que convirtieron una tarde de alegría en violencia. Hasta el momento se desconoce si el hecho dejó algún herido o ciudadanos detenidos.

Mientras que en uno de los barrios de Petare mientras que los ciudadanos se reunían para terminar el asueto, un grupo de mujeres y hombres terminaron golpeándose en plena calle. Otra situación peligrosa que ocurrió tuvo lugar en el estado Táchira, cuando un grupo de jóvenes que estaban en un camión terminaron cayéndose del vehículo de carga cuando giraba por una calle.

A nivel climático, playas de La Guaira, Puerto Cabello y Choroní durante los últimos tres días sufrieron los embates del mar de fondo. Este fuerte oleaje obligó al Instituto Nacional de Espacios Acuáticos a prohibir los zarpes de cualquier embarcación por 12 horas.