¿Caro o barato? Conoce el costo de la vida en Texas

Expertos de la empresa Go Banking Rates realizaron un análisis basado en diversas métricas y datos federales para determinar cuál sería el salario ideal necesario para que una persona soltera pueda llevar una vida tranquila en cada estado de Estados Unidos. Los resultados demostraron que los residentes de Texas necesitan un ingreso anual de $50,497, una cifra significativamente inferior en comparación con estados como Nueva York o California, donde se requieren hasta $30,000 adicionales.

El estudio se basó en datos de la Encuesta de Gasto del Consumidor de 2021 para individuos solteros, los cuales son los datos más recientes disponibles de la Oficina de Estadísticas Laborales. Para calcular el salario ideal en cada estado, se considerarán los costos anuales de necesidades básicas para una persona soltera. Además, se tuvo en cuenta que tener una vida cómoda no se limita únicamente a cubrir gastos esenciales, sino también a poder ahorrar y permitirse ciertos lujos, según los investigadores.

A continuación, se detalla la cantidad de ingresos anuales requerida en algunos estados seleccionados:

Hawái: $112,411

Massachusetts: $87,909

California: $80,013

Nueva York: $73,226

Alaska: $71,570

Maryland: $67,915

Vermont: $65,923

Oregón: $65,763

Washington: $65,640

Nueva Jersey: $64,463

Es importante señalar que estos cálculos corresponden a un residente soltero, por lo que el costo total aumentaría en el caso de una familia. Además, el análisis tuvo en cuenta que llevar una vida cómoda implica no sólo cubrir gastos esenciales, sino también disponer de fondos para el ahorro y comodidades adicionales, según los estándares establecidos por los investigadores.

Texas: Hogar de las ciudades más asequibles de Estados Unidos

Un informe reciente de Niche, basado en su investigación "Best Places to Live in America 2023", identificó dos ciudades de Texas entre las cinco más grandes para vivir en Estados Unidos. El estudio tuvo en cuenta una amplia variedad de datos, que incluyen el Censo Nacional, el mercado inmobiliario y la calidad de las escuelas públicas en todo el país.

La ciudad que ocupó el primer lugar en el ranking fue Brownsville, ubicada en el condado de Cameron. Lo que más destaca en esta ciudad es su ambiente suburbano tranquilo, parques, un entorno familiar y escuelas públicas de alto nivel. Los costos en Brownsville se sitúan por debajo del promedio nacional, con un alquiler de aproximadamente $794, en comparación con el promedio nacional de $1,163. Además, el mercado inmobiliario ofrece la posibilidad de adquirir una vivienda por menos de la mitad del precio promedio en Estados Unidos, con un costo de alrededor de $95,700.

En tercer lugar se encuentra Wichita Falls, una ciudad con una población de 102.563 habitantes. Al igual que Brownsville, ofrece un entorno cálido y familiar, con escuelas de alta calidad. Sin embargo, Wichita Falls también atrae a jóvenes profesionales. Los precios de alquiler en esta ciudad son de aproximadamente $869, y una propiedad puede adquirirse por alrededor de $109,000, lo que la convierte en una opción más asequible que la mayoría de Estados Unidos.