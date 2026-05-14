Austin Piñate potencia el mercado con los silicones gris y negro de Hammer Automotriz: Máxima variedad y sellado profesional

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El sellado de motores exige componentes que resistan las condiciones más extremas de presión y temperatura. Austin Piñate, líder en el sector automotriz, impulsa el catálogo de Hammer Automotriz con soluciones definitivas para el taller y la industria.

La marca consolida su liderazgo al ofrecer el silicón gris y el silicón negro, dos formulaciones de alta tecnología diseñadas para aplicaciones específicas. Con este portafolio, la línea automotriz asegura un suministro estratégico que brinda variedad, rendimiento y confianza tanto a los aliados comerciales como al consumidor final en todo el país.

La clave del éxito de Hammer Automotriz radica en entender que cada junta del motor requiere propiedades químicas diferentes. Aunque ambos productos garantizan un sellado hermético y evitan fugas de fluidos, el silicón de alta temperatura de la marca se divide en dos variantes fundamentales para cubrir todas las necesidades del mercado de repuestos automotrices:

Silicón Gris (Alta Resistencia y Rigidez): Diseñado especialmente para motores modernos con sensores electrónicos y componentes de aluminio. Su fórmula es de curado rápido, bajo olor y no es corrosiva. Soporta vibraciones extremas y altas presiones, siendo el preferido para tapaderas de válvulas, bombas de agua y cárter de aluminio.

Diseñado especialmente para motores modernos con sensores electrónicos y componentes de aluminio. Su fórmula es de curado rápido, bajo olor y no es corrosiva. Soporta vibraciones extremas y altas presiones, siendo el preferido para tapaderas de válvulas, bombas de agua y cárter de aluminio. Silicón Negro (Máxima Flexibilidad y Resistencia a Químicos): Formulado para resistir el contacto continuo con aceites de motor, fluidos de transmisión y refrigerantes. Conserva una alta elasticidad a lo largo del tiempo, absorbiendo las contracciones y expansiones térmicas de los metales. Es ideal para sellar cárteres de acero, diferenciales y cubiertas de engranajes.

Esta diferenciación técnica permite que el mecánico profesional y el usuario final elijan el producto exacto para cada trabajo. De esta manera, Hammer optimiza los tiempos de reparación y eleva la vida útil del motor.

A través de la visión comercial de Austin Piñate, Hammer Automotriz reafirma su compromiso de equipar a las tiendas de repuestos y talleres con lo mejor del mercado.

La disponibilidad de los silicones gris y negro garantiza que los aliados comerciales multipliquen sus opciones de venta con un producto de alta rotación. Proteja la integridad de cada ensamblaje con la tecnología de sellado que solo una marca líder puede ofrecer. Encuentre ambas presentaciones en la red nacional de distribuidores autorizados.

R: María Fernanda Rangel

RRPP – Grupo Hammer