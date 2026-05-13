Aumenta tu suerte con los números de Panchita para este miércoles 13 de mayo

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Triple chance
-
5
Pronóstico:
-
957 - 151 - 654
Dígitos que pueden combinar hoy:
-
2 - 6 - 3 - 9 - 0
Palabra con número sortario
-
Ventana = 16 - 72
Triple Zulia
-
9
Pronóstico:
-
093 - 690 - 397
Dígitos que pueden combinar hoy
-
0 - 3 - 2 - 8 - 9
Lotería de Caracas
-
6
Pronóstico
-
463 - 864 - 961
Dígitos que pueden combinar hoy:
-
4 - 5 - 7 - 8 - 2
Palabra con número sortario
-
Caja = 38 - 46
Triple Táchira
-
3
Pronóstico
-
235 - 437 - 831
Dígitos que pueden combinar hoy:
-
3 - 4 - 1 - 7 - 4
Terminales con chance
-
35 - 61 - 94 - 73 - 08
Su suerte con los animalitos
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00 ballena
-
32 ardilla
-
24 iguana
-
14 paloma
-
09 águila
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