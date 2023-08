¡Atención! Conoce las razones por las que debes actualizar y verificar tu perfil en el Sistema Patria

Para muchos usuarios registrados en el Sistema Patria se les suele olvidar verificar y actualizar sus datos, en muchos casos es porque no suelen recibir todos los bonos y no prestan atención a las encuestas o a cualquier otro aspecto que son importantes de completar.

Una de las razones por las cuales las personas no reciben subsidios es por la poca actividad en dicho sistema, es decir, no suelen llenar las encuestas, actualizar datos, completar formularios de salud, del Clap o referentes a su comunidad, por lo que dicho sistema no registra ninguna actividad y suele ignorar esos perfiles a la hora de entregar beneficios.

Por otro lado, la verificación del perfil es muy importante porque así se pueden evitar estafas o que otras personas puedan acceder a otros perfiles y puedan recibir esos beneficios y los usuarios titulares no puedan disfrutar de esas ayudas económicas.

La seguridad es lo primero, es por ello que se debe mantener al pendiente de cada una de las indicaciones que la plataforma Patria suele indicar y así evitar inconvenientes que pueda perjudicar la entrega de las bonificaciones.

A través de la cuenta en Twitter @CarnetdelaPatria se presentan algunas indicaciones sobre el tema de la verificación y actualización de datos, te los presentamos a continuación: