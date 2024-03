Asilo en Estados Unidos: ¿Quién puede solicitarlo en un puerto de entrada?

La figura del asilo en Estados Unidos es buscada por muchos inmigrantes que se acercan a la frontera con la esperanza de ingresar al país y aprovechar sus oportunidades. Sin embargo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) establece reglas claras sobre quiénes pueden acudir a un puerto de entrada para solicitar asilo.

¿Quiénes pueden solicitar asilo en un puerto de entrada?

No todos los inmigrantes pueden solicitar asilo en un puerto de entrada. La CBP establece que solo aquellos no ciudadanos ubicados en el centro o norte de México pueden registrarse en la aplicación CBP One para obtener una cita. Además, es necesario que carezcan de documentos suficientes para su admisión legal a Estados Unidos.

Proceso para obtener una cita

La aplicación CBP One es la vía para obtener una cita en un puerto de entrada. Aquí algunos detalles clave:

El registro en la aplicación está disponible entre las 12 P.M. y las 11:59 P.M. hora del este todos los días.

Si se realiza un registro conjunto para familiares, deben compartir una dirección de destino común.

Una vez obtenida la cita, se notificará al solicitante alrededor de las 12 P.M. hora del este y por correo electrónico.

El solicitante tiene 23 horas para confirmar la cita mediante una verificación de geolocalización.

Puertos de entrada disponibles

Los solicitantes pueden presentarse en los siguientes puertos de entrada terrestre en la frontera suroeste:

Arizona:

Nogales.

Texas:

Brownsville.

Eagle Pass.

Hidalgo.

Laredo.

El Paso.

California:

Calexico.

San Ysidro.

Recuerda que la aplicación CBP One es de acceso gratuito

y se otorgan citas diariamente según la disponibilidad en cada puerto de entrada. En caso de no obtener una cita, se puede seguir intentando. ¡Infórmate y sigue los pasos necesarios para solicitar asilo de manera adecuada!