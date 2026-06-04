Accidente en el distribuidor Ciempiés de la autopista Cacique Gauicaipuro deja varios heridos y muertos

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Un trágico accidente de tránsito se registró este miércoles 3 de junio en la autopista Cacique Guaicaipuro, a la altura del distribuidor Ciempiés, hecho que dejó a dos personas fallecidas y seis lesionados según las autoridades en el sitio.

El siniestro ocurrió cuando una gandola perdió su carga, la cual impactó violentamente contra uno de los puentes y luego cayó sobre varios vehículos que transitaban por la principal arteria vial de Caracas.

Las dos personas fallecidas iban a bordo de una camioneta cuando fueron impactados por el contenedor que transportaba la gandola en el canal rápido de la vía sentido contrario, reportó el periodista de sucesos, Román Camacho.

Los equipos de emergencia están en el lugar para atender a las víctimas y gestionar la recuperación del tráfico en la zona. Las autoridades mantienen las investigaciones pertinentes para determinar las causas del incidente.