¡A cobrar se ha dicho! Esto es lo que debes hacer para recibir todos los bonos del Sistema Patria

En Venezuela, el Sistema Patria es la plataforma a través de la cual el gobierno entrega bonos y ayudas económicas de manera periódica a diferentes grupos poblacionales. Durante el mes de julio, se liberaron varios bonos, como el Bono Bicentenario Batalla Naval del Lago de Maracaibo, el Bono Gloriosa Independencia 2023 y el Bono Victoria de Carabobo 2023.

A pesar de esta distribución segmentada, algunos ciudadanos han encontrado dificultades en la recepción de los bonos a los que tienen derecho. Para abordar esta situación, el Sistema Patria ha compartido una serie de pasos y recomendaciones para asegurar que los beneficios económicos lleguen correctamente a los beneficiarios.

El carnet de la patria, aunque no es necesario para recibir los bonos, es un componente importante del proceso. Este carnet contiene información personal de la persona y un código QR que se usa para identificar a los beneficiarios y para realizar la monetización de los bonos. En la plataforma del Sistema Patria, los usuarios pueden acceder a la opción "perfil" y visualizar el código QR como si fuera el carnet físico, lo que facilita el acceso a los pagos pendientes.

Para garantizar la recepción de los bonos, el Sistema Patria sugiere seguir varios pasos clave:

Actualizar datos de perfil: Mantener la información personal actualizada y veraz.

Cambiar contraseña: Mantener la seguridad de la cuenta y demostrar actividad en el sistema.

Responder todas las encuestas: Contestar todas las encuestas disponibles en la plataforma.

Verificar correo y número de teléfono: Estos canales de comunicación son importantes para notificaciones y avisos futuros.

Verificar cuenta bancaria: Asegurarse de que los datos bancarios sean correctos para evitar problemas en la recepción.

Actualizar carnet de la patria: Revisar y actualizar si es necesario el código y serial del carnet en el perfil.

Verificar datos de núcleo familiar: Asegurarse de que solo estén registrados los hijos en el núcleo familiar.

Además, se aconseja ingresar periódicamente a la plataforma del Sistema Patria para mantenerse activo en ella, incluso si no se ha recibido ningún bono. También se advierte que es recomendable no acceder a la plataforma desde el extranjero, ya que esto podría resultar en la retirada de los bonos por asumir que la persona no se encuentra en Venezuela. Para recibir notificaciones de los bonos disponibles, se proporcionan los números oficiales a los cuales se envían los mensajes de pago.