Así estará el clima este viernes 14 de julio en el Sur de Florida

Se pronostica otro día caluroso en el sur de Florida, con índices de calor que se acercan a los 110 grados en algunas áreas. El Servicio Meteorológico Nacional está advirtiendo a las personas que tomen medidas para protegerse del calor y el sol.

7/14 - 🥵 Another hot day with heat indices approaching 110 degrees over portions of South Florida. Take steps to protect yourself and loved ones from the heat and sun today. Frequent #breaks and #hydration are key! #flwx pic.twitter.com/Cuvb70fasd