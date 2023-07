Conoce los pasos necesarios para vender tu casa o apartamento

Servicios

Patricia Briceño 13/07/2023 12:38 pm

El proceso para la venta del inmueble incluye una serie de trámites legales y diversas gestiones.

En este sentido, el vendedor debe tener algunos documentos, tales como: escritura de la vivienda, el registro de catastro, asimismo, el certificado de solvencia de servicios básicos y los respectivos documentos de identificación.

10 PASOS PARA VENDER TU INMUEBLE EN VENEZUELA I @GrupoOrtaPoleo >http://t.co/7kuCa9k5vS pic.twitter.com/dxCn2ZYl5t — CAMINCAR (@redcamincar) January 19, 2015

Principalmente, el ciudadano debe contar con la denominada liberación de la hipoteca. Esta gestión representa la garantía de propiedad del inmueble y que está solvente. Asimismo, debe realizar el pago de los servicios públicos.

Posteriormente, el inmueble debe estar debidamente registrado en la Administración Tributaria de la Alcaldía, en las contribuciones de viviendas. Mientras que, el propietario que sea vender debe cancelar este trámite.

De igual modo, se recomienda al ciudadano estar solvente con respecto a los pagos de impuestos municipales y demás contribuciones que apliquen. Cabe destacar que, el monto de los aranceles de esta tramitación se estipula de acuerdo al valor de la propiedad.

Por último, el valor del inmueble depende de las condiciones en las que se encuentre. Además, el avalúo catastral es un registro del Estado, en el cual se especifican detalles importantes de la vivienda, tales como: ubicación, dimensiones, características especiales.

