Así estará el clima este miércoles 13 de julio en el Sur de Florida

El clima en el Sur de Florida será caluroso y húmedo hoy y mañana, con temperaturas que alcanzarán los 100-110 grados Fahrenheit. Se esperan tormentas dispersas a numerosas por la tarde, principalmente en el interior y en las partes occidentales de la zona. Un aviso de calor permanece en efecto hasta el viernes.

A las 6:30 de la mañana, la temperatura actual en el Aeropuerto Internacional de Miami es de 86 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 97 grados Fahrenheit.

Scattered to numerous showers and thunderstorms return this afternoon mainly focused along interior and western parts of the area. A Heat Advisory remains in effect through Friday as afternoon heat indices will reach the 100-110 range today and tomorrow. pic.twitter.com/jhPIxv28zZ