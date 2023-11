Masiva asistencia se registra durante la jornada especial de cedulación en Caracas

A partir del 27 de noviembre, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) habilitó más de 100 oficinas en el territorio nacional, con el objetivo de garantizar el documento de identidad de cara al referéndum consultivo por el territorio del Esequibo que se desarrollará el próximo 3 de diciembre.

Por su parte, el director general del SAIME, Gustavo Vizcaíno, explicó que la jornada tendrá un horario de atención desde las 8:00 AM hasta las 4:00 PM. Sin embargo, los ciudadanos que tengan la cédula vencida pueden ejercer su derecho al sufragio, sin ningún inconveniente.

Hasta el 2 de diciembre, los usuarios pueden acudir al operativo especial. En la ciudad capital, están a disposición de los usuarios 13 puntos estratégicos donde la afluencia ha sido masiva, evidenciándose largas colas desde horas de la mañana. Uno de los puntos de cedulación, se encuentra en el Instituto Nacional de Deportes (IND) ubicado en la Av. Teherán de la parroquia La Vega, donde la marca MERIDIANO asistió para recabar las impresiones de los venezolanos.

“Cuando yo llegué eran las 9:00 AM pero habían personas que estaban desde las 5:00 AM e igual no pudieron sacar su cédula. Empezaron a trabajar (nuevamente) a la 1:00 PM. y, a las 4:00 PM se cayó el sistema. Entonces, quienes lograron ingresar se fueron a las 12 de la media noche, sin obtener su documento”, relató Carlos Gómez.

“Algunos nos quedamos pernoctando en el lugar toda la noche y hoy en la mañana, logramos entrar. Acabo de sacar mi cédula, justo en este momento (11:30 AM)”, agregó.

El pasado martes, contaban con un solo terminal, según lo expuesto por varios usuarios en el lugar. Mientras que hoy, se incorporaron dos más, en aras de agilizar el proceso. Los asistentes a la convocatoria enfatizaron que la atención de los funcionarios del SAIME fue óptima dentro de las instalaciones. Durante todo el proceso se distingue la actuación de los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y Policía Nacional, quienes garantizaron la seguridad de la ciudadanía.

Cabe destacar que los usuarios que tramitaron su solicitud de forma virtual, recibieron atención satisfactoriamente.

Por otra parte, en el Club de la Guardia Nacional de El Paraíso, se reparten 500 números diariamente. Asimismo, en la oficina del Saime de Plaza Caracas, situada en la Av. Baralt, más de 300 ciudadanos se abocaron en las inmediaciones, este miércoles.

“Simplemente, hay que mejorar las condiciones para todos los venezolanos independientemente de la edad, incorporar más centros o desarrollar con mayor anticipación la jornada”, explicó Ricardo Sánchez.

Las recomendaciones de los venezolanos giran en torno al tiempo de espera, debido a la presencia de adultos mayores, mujeres en etapa de gestación y discapacitados.