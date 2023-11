Juegos Panamericanos 2023: Virgilio Paz tiene entre ceja y ceja otra medalla para Venezuela (+Declaraciones)

Los Juegos Panamericanos 2023 no bajan su intensidad en la ciudad de Santiago de Chile. A pocos días de que culmine esta edición, la representación venezolana cuenta con Virgilio Paz como otro de los grandes representantes para obtener una medalla, esta vez en la disciplina del golf.

La periodista Gaby Dagnino tuvo la oportunidad de hablar con el joven, quien le dio su balance de los primeros dos días de competición en los Juegos Panamericanos y lo que está por venir.

"Estar aquí representando a Venezuela es un honor y un placer. Ya he venido anteriormente aquí a Chile y me he sentido muy cómodo, los campos los conozco muy bien. Mi juego se ha visto muy sólido, con mucha calma y paciencia, y creo que esa es la clave del campo. Todavía quedan 36 hoyos y espero que se den bien las cosas", detalló.

Si bien no deja de ser un adolescente, el caraqueño cuenta con vasta experiencia en la disciplina. Y es que ese amor por el golf que lo ha llevado a triunfar fuera del país se lo debe a su abuelo y su padre.

"Empecé a jugar golf cuando tenía alrededor de 5 años gracias a mi abuelo y mi papá. Soy socio del Valle Arriba Golf Club y gracias a ese club es que también me inicié en este deporte. Sin duda que es algo emocionante practicar esta disciplina", comentó.

Como todo atleta venezolano, llevar el tricolor en el pecho es un orgullo inmenso. Para Virgilio, esa sensación ha reimpulsado su talento en estos Juegos Panamericanos.

"Llevar el tricolor venezolano en el pecho siempre se va a sentir increíble. Representar a Venezuela es algo que uno lleva en el corazón, y eso me inspira mucha felicidad el poder estar aquí en los Juegos Panamericanos", dijo.

Con varios títulos en su vitrina y una ubicación en el puesto 339 del ranking mundial, el caraqueño tiene claro que el golf en Venezuela no para de crecer, además que el talento joven sigue ganando cada vez más espacios.

"Para mi el golf venezolano está avanzando. Siento que los jóvenes han hecho un gran trabajo, y mi mensaje para ellos es que sigan poniéndole corazón a lo que hacen. Me siento muy contentos por ellos también", finalizó.