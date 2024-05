Yulimar Rojas reaparece en redes sociales con esta foto y un gran mensaje (+Detalles)

La destacada atleta venezolana Yulimar Rojas sufrió una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo, por esta razón no podrá estar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Ante esto, Rojas sigue igual su recuperación para volver de la mejor manera.

“Creo que la mejor forma de asegurar tu destino en la vida es creándolo, que la mejor manera de predecir tu futuro es haciendo todo lo posible para que pasen las cosas que deseas. En mi opinión, estamos en este mundo para crearnos oportunidades, no para esperar a que vengan a nosotros surgiendo de la nada”, comentó Rojas en un post de Instagram.

Dueña de su destino

Además, Rojas que impuso récord mundial en Tokio 2020 con un salto de 15,74 metros que la ayudó a conquistar la medalla de oro habló de lo que es ser persistente en cuanto a todo lo que se propone y labrar un buen destino.

“No seas conformista, no esperes a que el destino llame a tu puerta cuando ni siquiera has construido la puerta. Las cosas que quieres no llegarán a tu vida como por arte de magia ni caídas del cielo, tú eres el arquitecto de tu propio destino”, continuó Rojas.

En busca de oportunidades

Asimismo, hay que destacar que la venezolana es cuatro veces campeona mundial: Londres 2017, Doha 2019, Eugene 2022 y Budapest 2023. También es tres veces campeona mundial bajo techo: Portland 2016, Birmingham (2018) y Belgrado (2022).

“Las oportunidades no aparecerán en tu camino de un momento a otro, tienes que construir intensamente cientos de caminos para que ellas se crucen con el tuyo. Esto implica que tienes la capacidad de verte, aceptarte, reconocerte, afirmarte, quererte y hacerte responsable de tu vida y felicidad”, finalizó.