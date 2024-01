WWE: Vince McMahon queda en la lona tras esta decisión

Vince McMahon, presidente de la junta directiva de TKO Group Holdings y fundador de la lucha libre WWE, renunció este viernes 26 de enero a las dos organizaciones, según un comunicado de la empresa que pudo tener acceso la cadena estadounidense CNBC.

McMahon quien ya negó las nueva acusaciones en el comunicado señaló que "por respeto al Universo WWE, el extraordinario negocio del TKO y sus miembros de la junta directiva y accionistas, socios y constituyentes, y todos los empleados y superestrellas que ayudaron a convertir a WWE en el líder global. Pues hoy, he decidido renunciar a mi presidencia ejecutiva y a la junta directiva de TKO, con efecto inmediato", dijo el ex luchador.

Asimismo, Nick Khan, presidente de la WWE comentó que "Vince McMahon presentó su renuncia a sus cargos como presidente ejecutivo de TKO y en la junta directiva de TKO. Ya no tendrá ningún rol en TKO Group Holdings o WWE".

Esta semana el periódico norteamericano The New York Time publicó información sobre una demanda contra McMahon por acoso sexual, que fue interpuesta por la señora Janel Grant, quien alega que el ex directivo le ordenó tener relaciones sexuales con él, una "superestrella" de la WWE y otros hombres.

La demanda de Grant busca anular un acuerdo de confidencialidad que le propusieron en 2022, cuando el empresario McMahon acordó pagarle tres millones de dólars, pero terminó pagándole sólo $1 millón a cambio de su silencio sobre su conducta inapropiada.