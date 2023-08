Yulimar Rojas: "Soy la que me sobrepongo a los obstáculos, es lo que necesitaba" (+Video)

Luego de la difícil final de salto triple que disputó Yulimar Rojas este viernes 25 de agosto, la oriunda del estado Anzoátegui señaló que tenía "muchos años sin pasar por tantos problemas" pero explicó que le sirvió para lograr "reencontrarse" con su espíritu.

"Soy la que nunca se da por vencida, soy la que me sobrepongo a las adversidades, a los obstáculos; esta noche que fue complicada para mí, donde he podido revalidar mi título, me hace feliz que momentos como estos pasen, para encontrarme a mí misma y sacar la mejor versión", dijo a la prensa tras la competencia en el Mundial de Budapest.

Señaló que "no sólo se ganan los campeonato de gran forma, también los puedes con seguir con gran determinación y trabajo psicológico".

Rojas admitió que tenía muchos años sin pasar por una situación de tantos fallos o de no lograr sus mejores marcas. Agregó que como se desarrolló la final del Mundial es lo que necesitaba para seguir motivada y hacer las cosas diferentes para el siguiente año.

Por último, comentó que va a esforcarse para que en el próximo Mundial "volvamos a encontrar a la Yulimar (Rojas) de siempre que en el primer salto dé el espectáculo", comentó con su característica sonrisa y buen humor.