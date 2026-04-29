Viceministro de Deporte habla sobre las proyecciones a los Panamericanos y Los Ángeles 2028

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La delegación de Venezuela tuvo una participación histórica en la cuarta edición de los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2026, donde el conjunto criollo terminó en un histórico segundo lugar de la tabla de medallas del torneo.

Ante esto, el viceministro de Alto Rendimiento, Henyelberth Herrera, señaló que para garantizar el desarrollo de esta generación, serán incluídos en el plan Los Ángeles 2028, con un proceso de dotación de material deportivo y la rehabilitación de centros de entrenamiento, dijo en exclusiva para Meridiano web.

Asimismo, destacó que se ejecutan mejoras integrales en los gimnasios de levantamiento de pesas y centros de combate para ofrecer condiciones de preparación de primer nivel internacional. Venezuela en estos Juegos Sudamericanos logró un total de 83 medallas, divididas en 33 de oro, 21 de plata y 29 de bronce.

Pregunta: En relación con los Juegos Nacionales, ¿existe un programa de seguimiento para estos atletas? ¿Qué porcentaje de este talento juvenil está siendo observado para proyectarse hacia los Juegos Panamericanos y Olímpicos?

Respuesta: "Es importante aclarar que los Juegos Panamericanos y Olímpicos corresponden a la categoría de "Mayores". Debido a las edades de nuestros atletas y a los reglamentos internacionales, no todos califican de inmediato para esa dinámica. Sin embargo, estos jóvenes forman parte del ciclo olímpico juvenil, participando en eventos como los Juegos Bolivarianos de la Juventud y los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Dado que contamos con una base de atletas de entre 13 y 18 años, nuestra meta principal es proyectarlos con fuerza hacia estos eventos. No obstante, por un tema cronológico, algunos de ellos lograrán alcanzar la madurez necesaria para competir en Los Ángeles 2028."

Pregunta: El atletismo y la lucha fueron las disciplinas que más medallas de oro aportaron en estos Juegos. ¿Cómo se trabajará con estos deportes de ahora en adelante? y ¿Qué planes tiene el Ministerio para mejorar la infraestructura y las condiciones de los atletas?

Respuesta: "Contamos con varios deportes estratégicos. En las disciplinas de combate, los resultados fueron excepcionales: el karate obtuvo tres medallas de oro, mientras que la lucha y el boxeo sumaron cuatro cada una.

Para fortalecer estos logros, nos estamos enfocando en dos pilares: infraestructura y equipamiento. Gracias a los esfuerzos del Gobierno Nacional y al apoyo del "Plan Los Ángeles 2028", ya está llegando material deportivo de alta calidad para dotar nuestros centros de entrenamiento.

En el caso del atletismo, nuestro objetivo es fortalecer la preparación técnica, ya que es una disciplina que otorga una gran cantidad de medallas y queremos aumentar nuestra competitividad allí. Por otro lado, tras el reciente campeonato obtenido en levantamiento de pesas, ya estamos rehabilitando integralmente su gimnasio. La meta es que cada una de nuestras selecciones nacionales cuente con centros de preparación de primer nivel, con estándares internacionales que garanticen las mejores condiciones para nuestros atletas".

Pregunta: Existe la percepción de que todo se centraliza en Caracas, que suele tener las mejores instalaciones, mientras que en las regiones hay un gran talento que a veces se queda rezagado por falta de condiciones para llegar a la selección nacional. ¿Qué pueden esperar los atletas del interior del país en cuanto al desarrollo de infraestructura?

Respuesta: "Es una prioridad para nosotros romper con ese esquema. Actualmente, las selecciones nacionales no están concentradas exclusivamente en Caracas; trabajamos con 11 estados estratégicos. Por ejemplo, la disciplina de bádminton tiene su base en Cojedes, y contamos con centros de alto rendimiento en Táchira, Zulia y Miranda, además de la capital.

Nuestro plan de trabajo consiste en repotenciar los centros de entrenamiento en las regiones, adaptándolos a las capacidades y vocaciones deportivas de cada zona. La idea es descentralizar la formación para que el atleta pueda desarrollarse en su propio estado con condiciones de calidad.

No nos limitamos a los deportes tradicionales; estamos abarcando una gama muy amplia que incluye a más de 64 federaciones deportivas, entre disciplinas olímpicas, paralímpicas, sordolímpicas y mundialistas. El objetivo es que el apoyo llegue a cada rincón del país, garantizando que el talento del interior tenga el mismo camino hacia la selección nacional que cualquier atleta de la capital" dijo.