Venezuela conquista medalla de plata en el debut del Flag Football en Panamá 2026

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Caracas / Panamá – La selección femenina de Flag Football de Venezuela se colgó la medalla de plata en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

Este logro marca el inicio oficial del camino venezolano hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Donde esta disciplina hará su debut olímpico.

Tras un camino de disciplina y esfuerzo, el equipo destacó durante toda la competición. El Estadio Emilio Royo, ubicado en la Ciudad Deportiva Irving Saladino fue el escenario de este encuentro. Las jóvenes atletas ratificaron su poderío al vencer a la potencia de Brasil con un marcador de 26-18. Un triunfo que les aseguró su presencia en el podio.

En la gran final, disputada el pasado 19 de abril, las representantes de Venezuela se midieron ante el equipo anfitrión. Aunque el marcador favoreció a las locales, fueron ovacionadas por el público y expertos. Se reconoció el mérito de haber alcanzado la final en el debut de este deporte en el ciclo suramericano.

El equipo está conformado por doce atletas:

Desde Venezuela: Victoria Rojas, Daniella Machado, Nathalia Capriles, Andrea Levanti, Anabella Valiente y Arantza Pinzón.

Desde Panamá: Natalia Figueroa, Carlota Rodríguez, Arantxa Sánchez, Miranda Sánchez, Sofía Fernández y Sarah Fermín.

La dirección técnica estuvo encabezada por el seleccionador nacional Larry Hernández, pionero y referente histórico de la disciplina en el país. Además, de un staff multidisciplinario que hizo posible este rendimiento de alto nivel:

• Crisbely Martínez: entrenadora encargada de la preparación técnica y defensiva en Venezuela.

• Patricia Páez: entrenadora venezolana del Training Center @ironplanet_pty, que acompañó el proceso formativo desde Panamá.

• Carlos "Cayu" Vegas: preparador físico de élite y director del Centro de Preparación Física @cvperformancenter. Su metodología fue fundamental para la solidez del tricolor.

El resultado histórico ha contado con el aval y apoyo fundamental del Comité Olímpico Venezolano (COV), el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte y el Instituto Nacional de Deportes (IND). Su gestión ha sido clave para que las atletas puedan exhibir sus medallas como símbolo de un proyecto nacional sólido.

La Selección Nacional de Flag Football hace un llamado a las instituciones privadas y marcas comerciales para sumarse a esta iniciativa. El Flag Football es una disciplina en ascenso global y representa una vitrina de valores y éxito internacional. Se requiere un respaldo que les asegure los recursos indispensables para encarar con éxito los retos del panorama mundial.