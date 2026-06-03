Venezolana se consagra como doble campeona mundial IFBB Boyce Pro

Suscríbete a nuestros canales

Vanessa Azuaje ganó su segundo título en el IFBB Pro Roger Boyce 2026 en Barbados en la categoría wellness fitness.

“Cada competencia es un reto diferente. Siempre tienes que superar tú versión de la competencia anterior. Si hacemos siempre lo mismo, nos quedamos estancados. Cada preparación nos plantea un reto distinto”, aseguró la venezolana que ganó el evento en 2024 y sumó un segundo puesto en 2025. Azuaje lideró un podio copado de venezolanas con Hailen Longa en segundo lugar, Orianny Paz tercera y María Batta, quinta.

“En Venezuela hay mucho nivel. En Europa es una línea, en Suramérica otra. Siempre tratamos de adaptarnos al criterio de los jueces. Para poder destacar hay que estar lo más cercano a lo que se busca en cada competencia. A pesar de ser el mismo deporte y la misma normativa, no es lo mismo una wellness en Brasil que una wellness en España”, compartió la doble campeona del mundo de la categoría en junior y adulto.

Azuaje ya suma un mes de trabajo en el gimnasio “Julio César León” del Ministerio del Deporte, junto a su entrenador William Ortuño. “Es algo nuevo para nosotros. Hemos trabajado con personas de distintas capacidades: jóvenes, adultos mayores, embarazadas, post parto, pero el hecho de trabajar con atletas de diferentes disciplinas es una responsabilidad porque hay que enfocarse en las necesidades de ese atleta. Potenciar lo que el atleta necesita para su competencia. Nos enfocamos en la parte de musculación para fortalecerlos y prevenir lesiones, ser más ágiles, más fuertes y mejorar esos puntos específicos que necesitan desarrollar para su deporte”, explicó Azuaje sobre la nueva vertiente de su desarrollo profesional.

“Nos ven musculosos y piensan que se van a poner así. El enfoque es que ellos trabajen lo que necesitan para su deporte. La musculación tiene muchos beneficios, no es solo prevenir lesiones. También hay atletas que se han interesado por el deporte y preguntan cómo se puede hacer o si es posible. Estamos aquí también para motivarlos y que seamos un equipo”, afirmó mientras se preparaba para una nueva jornada asesorando a las distintas selecciones nacionales.

Azuaje además es estudiante de nutrición en la Universidad de Los Andes: “Son dos polos opuestos. Me ha ayudado a que mi preparación sea mucho más efectiva. Saber cómo mi cuerpo puede reaccionar desde el punto de vista fisiológico, no solo en la forma en la que comes, sino en hábitos generales: si duermes bien, si te estresas. Hay muchas cosas que involucra la nutrición que no es solo la tostada con aguacate como la gente piensa”.

La atleta toma un descanso activo para retomar su preparación de cara al Campeonato Suramericano de la Federación Internacional de Fitness y Fisicoculturismo en Buenos Aires, Argentina en el mes de septiembre.

Venezuela destacó también en la cita caribeña con el primer lugar de Wendy Granados en body fitness, al igual que Athenas López en bikini fitness donde Esmeralda Yaniche fue octava. Ronney Butto alcanzó el séptimo en classic physique.

Prensa COV