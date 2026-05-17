UFC: Ronda Rousey humilla a Gina Carano con velocidad

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El mundo de las artes marciales mixtas se paralizó en el Intuit Dome de Inglewood, California, para presenciar el retorno de la pionera: Ronda Rousey. En el evento estelar de MVP MMA 1, la ex campeona de UFC demostró que su instinto finalizador sigue intacto

Más tiempo duró la presentación y la previa de la pela que el mismo combate, ya que Rousey al sonar la campana del primer round, sometió a Gina Carano en apenas 17 segundos.

Fiel a su estilo, Rousey no perdió tiempo y castigó a Carano con su movimiento insignia, la palanca al brazo (armbar). Con esta sumisión, "Rowdy" suma su décima victoria profesional utilizando esta técnica, reafirmando por qué es considerada una de las especialistas más letales en la historia de la disciplina.

Su último éxito en el octágono databa del 1 de agosto de 2015, cuando noqueó a Bethe Correia en UFC 190 para retener el cinturón de peso gallo por última vez antes de su largo retiro de las MMA.

Su tercera victoria más rápida

Según dato de la UFA, esta no fue la finalización más veloz en el historial de la estadounidense, ya que el triunfo ante Carano se posiciona como el tercer nocaut técnico/sumisión más rápido de su carrera: