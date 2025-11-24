Tabla de posiciones: Venezuela mada en de los Juegos Bolivarianos

Suscríbete a nuestros canales

Los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Lima - Ayacucho 2025 se celebrarán en Perú desde el 22 de noviembre hasta el 7 de diciembre de 2025. El evento tendrá como sede principal a la capital, Lima, junto con su provincia, y utilizará a la ciudad de Ayacucho como sede secundaria para complementar las 56 competencias de este año.

Esta edición de los Juegos Bolivarianos destaca por su magnitud, ya que para este evento competirán 17 naciones, lo que la convierte en una de las convocatorias más grandes y representativas de la historia de la competición.

Así marcha la tabla de posiciones

Pos. Delegaciones Oro Plata Bronce Total 1 Colombia 21 19 10 50 2 Venezuela 18 18 12 48 3 Ecuador 7 9 8 24 4 Perú 7 8 18 33 5 Guatemala 6 3 4 13 6 Chile 5 6 6 17 7 El Salvador 1 2 3 6 8 República Dominicana 1 2 2 5 9 Uruguay 1 0 0 1 10 Panamá 0 0 3 3 11 Paraguay 0 0 2 2 Total 67 67 68 202



* Tabla de posiciones actualizada las 7:30 pm hora de Venezuela