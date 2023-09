Rafael "Nono" Pereira lo dará todo para ir a los Juegos Olímpicos (+Entrevista)

El surf es una disciplina que sin duda alguna tiene mucho talento y campo en Venezuela, pese a la poca difusión y al poco conocimiento que se tiene sobre este deporte en general. Sin embargo, esto último no es impedimento para que surjan talentos tremendos en nuestro país, y Rafael Pereira es el fiel reflejo de eso.

"Nono", como es conocido coloquialmente, ha trabajado duro durante toda su vida para convertirse en lo que es actualmente: un referente para el surf venezolano y un atleta con el talento para soñar con grandes cosas.

Pereira visitó el Bloque DEARMAS y charló con Meridiano, en una entrevista en la que nos contó un poco sobre su historia, su actualidad y sus aspiraciones de cara al futuro,

A pesar de que es bastante practicado, el surf no tiene mucha visibilidad en Venezuela. Ante esos obstáculos, Pereira contó cómo quedó flechado con la disciplina. "Vivo en un pueblo que se llama Anare, en La Guaira, cerca de Los Caracas, vivo frente a la playa. Todos mis hermanos practiban este deporte y yo los veía. Así empecé a los 6 años. Ya a los 9 y 10 años empecé a competir en los Nacionales y a los 13 años empecé con mis primeros viajes de Selección Nacional, ahí me quedé en el deporte", explicó.

"Nono" ha dedicado prácticamente toda su vida al surf, por lo que le emociona ver todo lo que ha podido crecer como atleta. "Empecé desde pequeño como te dije. A los 18 años quedé campeón latinoamericano, soy el más joven de la historia. Ahora tengo 33 y todavía me mantengo, con dedicación y mucho entrenamiento", señaló "Nono", que también habló de su rutina diaria. "Estoy siempre en la playa, entrenando mucho natación y mi nivel de surf. No hago mucho gimnasio, pero también practico beisbol y eso me ayuda a mantenerme en buena forma", puntualizó el confeso fanático de los Tiburones de La Guaira.

A sus 33 años, Pereira no ve aún ningún obstáculo físico que le impida pensar en grande. "Ahorita me siento muy bien para buscar mis metas y mis sueños competitivos", señaló Pereira, que también habló sobre las posibilidades de ir a los Juegos Olímpicos. "Me queda la oportunidad del Mundial de Surf en Puerto Rico. Entrando en el top 5 clasifico a Paris 2024".

Es inevitable ver la emoción del surfista criollo al hablar de los Juegos Olímpicos, evento que sin duda es el mayor sueño de su vida. "Los Juegos Olímpicos son lo máximo del deporte. Sería un sueño hecho realidad, todo atleta quisiera representar a su país en los Juegos Olímpicos", expresó Pereira, que luchará arduamente por cumplir su sueño y enorgullecer a su país una vez más.