Nueva York puede ser el epicentro de dos grandes actividades deportivas en un mismo día por primera vez

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Junio es el mes más esperando de los fanáticos deportivos en este 2026 debido a que se dará inicio al máximo evento de selecciones y lo mejor, es que las personas que viven o están cerca de la ciudad de Nueva York podrían disfrutar de dos grandes actividades deportivas en un mismo día por primera vez en la historia.

El Mundial de fútbol comienza el próximo 11 de junio, mientras que las finales de la NBA inician este 3 de junio. No obstante, entre cada juego habrá, como mínimo, un día de descanso.

El Mundial y la final podrían coincidir en Nueva York

Esto quiere decir, que la serie decisiva del mejor baloncesto del mundo llegaría hasta el 19 de junio, si es necesario. Por ende, el hipotético sexto desafío se disputaría el 16 de junio en el Madison Square Garden porque la serie comenzará en casa de los Knicks.

Ese encuentro se llevaría a cabo a las 8:30 p.m. (hora Este de Estados Unidos) y justamente ese día (16 de junio), Francia chocará ante Senegal en el MetLife Stadium a las 3:00 p.m.

El plan perfecto

Por esa razón, cualquier aficionado tendría un 16 de junio perfecto en la ciudad de Nueva York. A las 3:00 p.m. pueden asistir al duelo del Mundial de fútbol entre Francia y Senegal en el MetLife Stadium, para luego tomar un tren de aproximadamente media hora hasta el Madison Square y disfrutar de la gran final de la NBA entre New York Knicks y san Antonio Spurs

No obstante, hay varios factores que deben juntarse: el primero es que la instancia decisiva requiera de un sexto desafío.