Miami se blinda para la edición 24 de su maratón Life Time

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad del sol se prepara para latir al ritmo de miles de zancadas este domingo 25 de enero. La edición número 24 del Life Time Miami Marathon no solo atraerá a una multitud de atletas internacionales, sino que también transformará la dinámica urbana de la ciudad durante todo el fin de semana.

Para que la jornada deportiva no se convierta en un dolor de cabeza logístico, aquí te presentamos los puntos clave que debes conocer sobre el tráfico y el transporte.

El cronograma de cierres: Prepárate desde el viernes

La logística del evento comenzará a sentirse mucho antes del disparo de salida. Las autoridades han confirmado que las afectaciones iniciarán este viernes al mediodía, concentrándose inicialmente en sectores estratégicos de Biscayne Blvd.

Impacto en intersecciones: El cruce por las zonas afectadas estará estrictamente regulado por la policía local.

Tiempos de espera: Se advierte a los conductores sobre posibles retrasos de hasta 20 minutos en las intersecciones, mientras los grupos de corredores completan su paso.

¿Necesitas cruzar a la playa?

Si tu destino es Miami Beach durante la mañana del domingo, olvida las rutas habituales que cruzan el Downtown. La recomendación oficial es clara:

Ruta alterna principal: El Julia Tuttle Causeway (I-195) permanecerá despejado y se posiciona como la vía más eficiente para entrar o salir de la playa sin interferir con la ruta de los maratonistas.

Transporte público: La mejor alternativa

Para evitar las congestiones y los problemas de estacionamiento en el centro, el transporte masivo reforzará sus servicios:

Metrorail: Iniciará operaciones de forma excepcional a las 4:00 a.m. del domingo. Es la opción ideal tanto para corredores como para espectadores que deseen llegar al punto de partida en el corazón de la ciudad.

Se estima que la mayoría de las calles en los sectores de Coconut Grove y Brickell queden totalmente habilitadas de forma progresiva después del mediodía del domingo.