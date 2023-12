¡Lamentable! Ex mánager de Michael Schumacher asegura no tener esperanzas de volver a ver al piloto (+Declaraciones)

El próximo 29 de diciembre se cumplirán 10 años desde el desafortunado accidente de Michael Schumacher que sufrió en la estación francesa de Meribel. Poco se ha conocido del estado de salud del piloto alemán desde aquel accidente en las pistas de esquí, el cual cambió la vida de Michael y de su familia por completo.

En recientes declaraciones para el diario alemán “Express”, el ex manager y representante del siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1, Willi Weber, comentó del que fue su representado y la relación que ha tenido con la familia del piloto. Asimismo, el dirigente aseguró que Corinna, la esposa de Michael, no le deja visitar en el hospital al que fuera su pupilo.

"Desafortunadamente, cuando pienso en Michael ahora, no tengo ninguna esperanza de volver a verlo", suelta rotunda en Express. Y da una razón de mucho peso: "No hay noticias positivas después de diez años".

Weber se lamenta no haber visitado al heptacampeón del mundo justamente en el momento de su accidente, puesto que “vio a la multitud y pensó que no tenía que hacer cola”. “Por supuesto, lo lamento mucho y me lo reprocho. Habría tenido que visitar a Michael en el hospital. Me sentí como un perro después de su accidente, me causó un impacto muy fuerte”, mencionó Weber.

El ejecutivo desvela que muchas personas lo reconocen por la calle y le siguen preguntando por el bienestar de Michael. "Incluso tres o cuatro años después, la gente que me reconocía seguía preguntándome: 'Eres el ex mánager de Schumacher. ¿Cómo está Michael?'. Fue entonces cuando dejé de intentar explicarme y pensé: '¿Por qué nadie me pregunta cómo estoy?' Para mí estaba claro: Bueno, ahora se acabó. La mierda tiene que salir de mi cabeza", proclama.